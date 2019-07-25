موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. قرارات نارية في القلعة البيضاء.. والأحمر يستعد لإعلان قائمة الراحلين

أصبح الموقف مشتعلاً داخل ناديي الأهلي والزمالك، قبل لقاء القمة المرتقب بين الفريقين يوم الأحد المقبل، في ختام الدوري المصري لكرة القدم.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري بعد أن فاز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، بينما ضمن الزمالك العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بحسم الوصافة عقب التغلب على الإسماعيلي بنفس النتيجة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الخميس

قرارات نارية في الزمالك.. وعودة عبد الشافي

استقر مسؤولو نادي الزمالك على اتخاذ عدة قرارات مهمة ونارية في المرحلة القادمة، على رأسها الاستغناء عن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال عقب لقاء القمة ضد الأهلي يوم الأحد المقبل.

وعقد مرتضى منصور، رئيس النادي، جلسة مع نجله أمير استقر على تعيين جهاز فني جديد يتولى قيادة الفريق بعد لقاء القمة، وتدور المفاضلة بين المدرب حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي و3 مدربين أجانب تتم المفاضلة بينهم، ويبدو أمير متحمساً للتعاقد مع مدرب أجنبي وتعيين أسامة نبيه مساعداً له.

وأعلن الجهاز الفني للفريق إيقاف حازم إمام قائد الفريق لاعتراضه على قرار عدم مشاركته أساسياً في لقاء الإسماعيلي، كما استقر على تجميد محمد إبراهيم صانع الألعاب بسبب أزماته مع الفريق.

وقرر مرتضى منصور إقالة أمير عزمي المدرب المساعد بجانب التفكير في إقالة أيمن حافظ المنسق العام بعد اشتباكهما في الساعات الماضية، وهو القرار الذي سيتم الإعلان عنه في غضون ساعات.

وأعلن الزمالك عودة لاعبه السابق محمد عبد الشافي ظهير أيسر الأهلي السعودي السابق، بعد توقيعه لمدة 3 مواسم قادمة، كما ترددت أنباء قوية عن تلقي التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط عرضاً من نادي العين الإماراتي لضمه في الموسم الجديد.

كهربا في أفيس البرتغالي رسميا

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح أيسر الزمالك لمدة موسمين قادمين.

واستقر الزمالك على تحريك شكوى رسمية ضد كهربا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للمطالبة بعدم منح اللاعب البطاقة الدولية لارتباطه بعقد سارٍ مع الزمالك.

الأهلي يستعد لحسم مصير الراحلين

يستعد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لحسم ملف الراحلين قبل إعلان القائمة الأفريقية التي سيتم إرسالها يوم الإثنين المقبل.

ويسابق مسؤولو الأهلي الزمن لضم الثنائي محمود متولي مدافع الإسماعيلي ومحمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز في الموسم الجديد.

واستقر الأهلي على استبعاد عدة لاعبين من القائمة مع رحيلهم سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، وعلى رأسهم أحمد علاء وأحمد حاتم وعمرو سعداوي وعمر رضوان ومحمود الجزار وإسلام جابر ومصطفى البدري وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد شريف وعمرو جمال وأحمد ريان وهشام شعبان وأكرم توفيق.

ويعود سعد سمير مدافع الفريق من ألمانيا يوم السبت المقبل، بعد الخضوع لفترة تأهيل بعد علاجه من الإصابة التي تعرض لها، بينما خاض اللاعبون المستبعدون من معسكر الإسكندرية تدريبات تأهيلية في ملعب مختار التتش.

اتحاد الكرة يعلن شروط القيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط القيد للموسم المقبل، بزيادة عدد اللاعبين في قوائم أندية الدوري الممتاز إلى 30 لاعبا.

وقرر اتحاد الكرة قيد 4 لاعبين أجانب، بجانب لاعب من شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين يتم معاملته كمصري بخلاف فتح باب القيد يوم الإثنين المقبل مع انطلاق بطولة الدوري المصري يوم 19 سبتمبر المقبل.

بيراميدز يبحث عن صفقة أفريقية

يبحث فريق بيراميدز عن صفقة أفريقية في خط الهجوم بعد رحيل السوري عمر خريبين، وأيضاً البرازيلي ماركوس كينو.

ونجح فريق سموحة في ضم الليبي محمد الترهوني ظهير أيسر أهلي طرابلس، كما اقترب الإسماعيلي من ضم الليبي مؤيد اللافي.

احتفالات مصرية بإنجاز شباب اليد

احتفل نجوم كرة اليد المصرية بالإنجاز الذي حققه منتخب الشباب بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم عقب التغلب على النرويج.

وضرب المنتخب موعداً مع فرنسا يوم السبت المقبل، ووعد أشرف صبحي وزير الرياضة بمكافآت مالية مجزية للاعبين، وطالبهم بالبحث عن تحقيق اللقب.

ووجه أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد التهنئة للاعبي الجيل الحالي وطالبهم بحصد اللقب.