محمد عبدالشافي يوقع للزمالك لمدة 3 سنوات.. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في استعادة جهود محمد عبدالشافي ظهير أيسر نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.

ووقع محمد عبدالشافي رسميا على عقود الانتقال لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي، بنهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في قائمة الزمالك للموسم الجديد، عقب نهاية لقاء القمة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل، مع فتح باب القيد المحلي في مصر.

كما سيتم قيده في القائمة الأفريقية التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها الزمالك بعد أن احتل المركز الثاني في بطولة الدوري خلفا للأهلي.

يذكر أن محمد عبد الشافي كان لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن يخوض تجربة احتراف منذ عام 2014 في صفوف أهلي جدة السعودي، ونجح في تقديم مستوى مميزا مع الفريق السعودي لعدة مواسم.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.