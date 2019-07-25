نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي يعلن ضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم الزمالك (فيديو)

أعلن نادى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب نادى الزمالك.

ونشر النادي البرتغالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، فيديو يظهر فيه كهربا بقميص الفريق.

ويتولى أغوستو غسناسيو مدرب الزمالك السابق تدريب فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

Bem-vindo Kahraba Kahraba é avense até 2021! ????#deprimeira تم النشر بواسطة ‏‎Clube Desportivo das Aves‎‏ في الخميس، ٢٥ يوليو ٢٠١٩

يذكر أن مسؤولي ديسبورتيفو أرسلوا خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على البطاقة الدولية، بعد تأكدهم من صحة موقف اللاعب.

وكان كهربا قد رفض التوقيع لأحد الأندية التركية لصعف المقابل المادي، وتوجه إلى البرتغال أول أمس، وعقد جلسة مع مسؤولي النادي البرتغالي، وتوصل لاتفاق معهم على الاننقال للفريق، لموسم واحد قابل للتجديد، مع وضع شرط جزائي ٤٠٠ ألف دولار في حالة فسخ التعاقد من أحد الطرفين.

ووعد النادي البرتغالي اللاعب باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة في المباريات في حالة رفض الاتحاد المصري منحها لهم.

يذكر أن اللاعب الدولي غادر القاهرة منذ أيام، متوجهًا إلى بيروت ومنها لتركيا، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك حسب تأكيده، بينما أعلن مسؤولو الزمالك هروبه في ظل استمرار عقده لمدة 3 سنوات أخرى، وتوعدوه بتقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.