مباراة الأهلي والزمالك.. لاسارتي يطالب بوقف احتفالات المارد الأحمر بلقب الدوري المصري

طالب مارتن لاسارتي مدرب الأهلي لاعبيه بتأجيل الاحتفالات بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لما بعد مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم الأحد المقبل، في ختام الموسم الحالي من المسابقة.

وتُوج الأهلي رسميًا، أمس الأربعاء، بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة القمة فقط التي ستجمع بينهما.

وعقد لاسارتي القادم من أوروغواي جلسة مع اللاعبين، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة طي صفحة الفوز باللقب.

وذكر موقع الأهلي على الإنترنت، أن لاسارتي ”أكد للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدًا أمام الزمالك، الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري هذا الموسم، وشدد على ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز“.

وأضاف لاسارتي: ”مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة المقاولون العرب، خاصة وأنها بمثابة قمة خاصة وعلى الجميع التعامل معها بجدية من أجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوي يليق بما قدمه بطل الدوري هذا الموسم“.

وضمن فوز الأهلي باللقب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، إضافة إلى الزمالك.

وشدد لاسارتي على أن الأفراح التي بدأت بعد حسم الدوري، أمس، بشكل رسمي بالفوز على المقاولون العرب 3/1، يجب أن تتوقف ليعود الهدوء والتركيز إلى معسكر الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك ،“والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية قبل مواجهة المنافس“.

وأعرب مدرب الأهلي عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري للمرة 41، مؤكدًا أن الفريق استحق الفوز باللقب هذا الموسم؛ بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأكد لاسارتي أنه كان على ثقة من الفوز بالدوري، ”رغم الصعوبات التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وتأخره في جدول الترتيب مرورًا بالزحف نحو القمة والتربع عليها وحسم اللقب لصالحه“.

مباراة مهمة

في المقابل، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة فريقه مع الزمالك مهمة للغاية، وسيسعى للفوز بها لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأكد عبدالحفيظ، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون، أمس، ويركزون بالكامل على لقاء الغريم التقليدي بعد التتويج بمسابقة الدوري.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات، اليوم الخميس: ”بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث بها“.

وتابع: ”تظل مباراة الزمالك ذات طبيعة خاصة؛‭ ‬نظرًا لأهميتها جماهيريًا، وهو ما تم التأكيد عليه في الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز في مباراة الأحد المقبل“.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أنه يثق في ”خبرات لاعبي الأهلي وقدرتهم على الفصل تمامًا بين حسم الدوري، أمس، وبين لقاء الزمالك الهام والمرتقب، والذي أكدت على طبيعته الخاصة“ مشددًا على أن دوافع اللاعبين والجهاز الفني تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز في القمة المقبلة.