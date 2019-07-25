النادي الأهلي المصري يصدم الزمالك ويحصل على توقيع لاعب بيراميدز

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع نبيل دونغا لاعب وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الأهلي تحرك بقوة خلال الساعات الماضية في صفقة دونغا، من أجل إفساد انتقال اللاعب إلى الزمالك، وحصل على توقيعه“.

وأَضاف المصدر: ”دونغا وقّع على عقود انتقاله للأهلي، وحصل على وعد من مسؤولي القلعة الحمراء باسترداد العقود في حالة رفض بيراميدز انتقاله للقلعة الحمراء“.

وتابع: ”الأهلي أرسل عرضًا لبيراميدز من أجل إنهاء الصفقة بشكل سريع، ولكن الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق يرفض رحيل اللاعب ويتمسك باستمراره الموسم المقبل بسبب المشاركة في الكونفدرالية، ويحاول الأهلي حاليًا إجراء صفقة تبادلية لضم اللاعب“.

ومن جانب آخر، رفض مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عودة أحمد ياسر ريان للفريق بعد انتهاء إعارته من الجونة، رغم تألقه مع الفريق الساحلي وتسجيله 7 أهداف في 6 أشهر فقط، منها هدف في مباراة الزمالك.

وأكد لاسارتي أن أحمد ريان خارج حساباته في الموسم الجديد، لأنه يحتاج إلى مزيد من الخبرة قبل العودة لقيادة هجوم الفريق الأحمر.