شاهد احتفالات لاعبي النادي الأهلي والجماهير بالفوز بدرع الدوري المصري (فيديو)

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ارتفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة في المركز الخامس.