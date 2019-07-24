شاهد احتفالات لاعبي النادي الأهلي والجماهير بالفوز بدرع الدوري المصري (فيديو)

توّج النادي الأهلي، بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه.
وتغلب الأهلي على ضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.
واحتفلت الجماهير الحمراء المتواجدة بملعب الجيش بمدينة برج العرب مع لاعبي الفريق المتوجين بالدوري.
أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله التونسي علي معلول في الدقيقة 26.
وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و71 من عمر اللقاء.
وجاءت الدقيقة 91 لتشهد هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون العرب عبر سيف الدين الجزيري.
بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة في المركز الخامس.