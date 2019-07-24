بعد توقيعه لنادي ديسبورتيفو أفيس.. الاتحاد البرتغالي يطالب نظيره المصري ببطاقة ”كهربا“

طالب الاتحاد البرتغالي نظيره المصري بإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم ”كهربا”؛ وذلك بعد توقيع اللاعب على عقود رسمية لنادي ديسبورتيفو أفيس.

ووقع ”كهربا“ جناح نادي الزمالك المصري على عقود الانتقال إلى نادي ديسبورتيفو أفيس، ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل 2019-2020.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ“إرم نيوز“: إن لجنة شؤون اللاعبين ستبحث طلب النادي البرتغالي، ولكن الأمور ستأخذ بعض الوقت لاستقالة أعضاء الاتحاد.

ويتولى أغوستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، تدريب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ورحل كهربا عن مصر إلى تركيا الأسبوع الماضي، بعد أزمة مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، بشأن صحة عقد كان قد وقع عليه قبل عامين.

ويرى الزمالك أنه مرتبط باللاعب لثلاثة مواسم مقبلة، وفي المقابل يعتبر جناح المنتخب المصري نفسه لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده القديم.