الزمالك يتخطى الإسماعيلي في الدوري المصري ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

فاز الزمالك على ضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة ثانية مؤجلة للفريقين من الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.

وتقدّم الزمالك بهدف عبر محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وردّ الإسماعيلي بالتعادل عن طريق الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 37.

وردّ الزمالك بالهدفين الثاني والثالث عن طريق أحمد السيد زيزو، وعمر السعيد، في الدقيقتين 47 و59.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة في الوصافة، بينما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 43 نقطة في المركز السابع.

وتُوّج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه ”المقاولون العرب“ بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.