أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي .. 1/3 للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم محمود علاء مدافع نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك الإسماعيلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز.

وأحرز علاء هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء حصل عليها التونسي حمدي النقاز.

وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 36 بعدما استغل شيلنجو مهاجم الإسماعيلي خطأ سيد زيزو وانفرد بمرمى الزمالك وأحرز هدف التعادل.

وصحح زيزو خطأه السابق ونجح في إحراز الهدف الثاني للزمالك مع بداية الشوط الثاني من انفراد بمرمى الدراويش، وعزز عمر السعيد تقدم الفريق الأبيض بالهدف الثالث في الدقيقة 59.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي الزمالك بثنائية نظيفة سجلها اللاعبان عمر السعيد ويوسف أوباما.

بعد التعادل مع الجونة تجمد الفريق الأبيض في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 32 لقاء، فاز في 20 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 62 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 13 وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33 هدفًا.