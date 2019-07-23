موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الأحمر يتحرك لحسم 3 صفقات.. والأبيض يرفض التنازل عن محمد عواد

اشتعل السباق بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز؛ لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل، بعدما نجح الفريق الأحمر في ضم المالي أليو ديانغ، لاعب وسط مولودية الجزائر، بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي، وضم الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، كما تعاقد بيراميدز مع إسلام عيسى وأحمد علي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، يوم الثلاثاء.

الأهلي يتحرك لحسم 3 صفقات

تحرك النادي الأهلي لحسم 3 صفقات؛ لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل بالتعاقد مع محمد مجدي أفشة، ورجب بكار ثنائي فريق بيراميدز، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، في القاهرة، للتوصل لاتفاق لضم متولي ولكن عثمان أبدى رغبته في ضم لاعبين من الأهلي بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وعقد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، وأمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي جلسة مع إدارة بيراميدز للحصول على خدمات أفشة وبكار في الموسم المقبل.

الزمالك يرفض التنازل عن عواد ويعيد عبدالشافي

رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة التنازل عن خدمات محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، بعد التقدم بعرض رسمي في الفترة الماضية، رغم مزاحمة بعض الأندية للفوز بخدمات عواد.

وقرر نادي الزمالك التفاوض مع محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الأهلي السعودي الأسبق، للتعاقد معه من جديد بعد مشوار حافل قضاه مع النادي السعودي.

بيراميدز يطلب فتحي وشريف

طلب نادي بيراميدز الحصول على خدمات محمد شريف وأحمد فتحي ثنائي النادي الأهلي في المرحلة المقبلة بصفة نهائية.

ويسعى الأهلي لحسم الاتفاق نهائيًا بشأن صفقة التعاقد مع ثنائي بيراميدز رجب بكار وأفشة بعد مفاوضات مكثفة، ولكن إدارة بيراميدز تسعى لضم أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي الذي يرتبط بعلاقة قوية مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

الأهلي يحشد القوة الضاربة لمواجهة المقاولون

حشد النادي الأهلي القوة الضاربة لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة للدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضم الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي 24 لاعبًا لخوض معسكر مغلق في الإسكندرية لخوض لقائي المقاولون العرب والزمالك في ختام الدوري يومي الأربعاء والأحد المقبلين.

الزمالك والإسماعيلي جاهزان للقاء المقبل

اختتم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 27 للدوري، وأعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض قائمة اللاعبين؛ لخوض اللقاء غداً الأربعاء في ملعب بتروسبورت.

وضمت قائمة الزمالك عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة وحازم إمام للدفاع، وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم للوسط، ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن والمغربي حميد أحداد وعمر السعيد للهجوم.

لجنة فنية لاختيار خليفة أجيري

استقر اتحاد الكرة على تشكيل لجنة فنية لاختيار مدير فني جديد للمنتخب المصري خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري، الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، في بيان رسمي ما تردد حول الاتفاق مع مدرب معين لقيادة المنتخب المصري في المرحلة القادمة بعد الأنباء التي ترددت حول تعيين حسام البدري بعد استقالته من نادي بيراميدز.

وأعلن اتحاد الكرة معاقبة محمود صابر الجزار، مدافع الجونة ويوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك بالإيقاف 3 مباريات بسبب سوء السلوك في لقاء الفريقين.

في المقابل، تعاقد نادي الجونة مع المهاجم والتر بواليا قائد فريق نكانا رد ديفلز الزامبي.