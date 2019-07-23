”إرم نيوز“ ينشر صورة توقيع محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي المصري (شاهد)

حصل ”إرم نيوز“ على صورة توقيع محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على عقود انتقاله للنادي الأهلي المصري لمدة 4 مواسم في منزل محمد يوسف مدير إدارة اللجان بالقلعة الحمراء بشقته في التجمع الخامس منذ 4 أشهر.

وهذه هي العقود التي يستند إليها الأهلي في مفاوضاته مع فريق بيراميدز الآن لضم اللاعب بصفه رسمية بعد الاتفاق بين الطرفين على قيمة بيع اللاعب للقلعة الحمراء.

وكان اللاعب قد أكد لمسئولي بيراميدز أنه يرغب في الانتقال للقلعة الحمراء رافضًا الانتقال للزمالك والبقاء في صفوف بيراميدز في حال تعثر انتقاله للأهلي.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقة انتقال قفشة إليه رسميًا خلال الساعات القليلة بعد الوصول لشبه اتفاق نهائي مع نادي بيراميدز على شراء اللاعب مقابل 20 مليون جنيه مصري.

وسيكون قفشة الصفقة الثالثة التي يبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم من هيدير سفيلد تاون، وضم المالي أليو ديانغ من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.