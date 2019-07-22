موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. استقالة البدري تثير الجدل.. وعرض محمود الخطيب يفجر غضب رئيس الإسماعيلي

ما زال الحديث يدور في الأوساط الكروية المصرية حول هوية المدرب القادم للمنتخب الأول، سواء كان حسن شحاتة أو حسام البدري أو حسام حسن، لتولي قيادة الفريق الذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستنطلق مرحلة المجموعات بها في شهر نوفمبر المقبل.

وتواصلت ردود الفعل بخصوص معركة حسم الدوري يوم الأربعاء المقبل، بعد تعادل الزمالك مع الجونة، وهو ما يقرب النادي الأهلي من حسم اللقب بشكل رسمي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الاثنين.

استقالة البدري تثير الجدل

قدّم حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، استقالته من منصبه يوم الاثنين، في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا حول الخطوة القادمة للبدري، خاصة أن البيان الصادر عن نادي بيراميدز أكد أن البدري سيعود إلى مجال التدريب من جديد.

وأكدت مصادر داخل نادي بيراميدز لشبكة ”إرم نيوز“ أن البدري تلقى بالفعل اتصالات من ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة؛ من أجل قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، خاصة أن البدري يملك تاريخًا مميزًا في مجال التدريب مع الأهلي وخبرات كبيرة ستفيد المنتخب بعد الخروج المرير من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن ترشيح البدري لقيادة الزمالك أمر مطروح بالفعل منذ فترة في ظل العلاقة التي تربط رئيس الزمالك مرتضى منصور، بمدرب الأهلي السابق ولكن الاتصالات لم تحدث بشكل رسمي لقيادة الفريق الأبيض.

عرض الخطيب يفجر غضب رئيس الإسماعيلي

كثف النادي الأهلي محاولاته لحسم صفقة محمود متولي، مدافع الإسماعيلي في الموسم الجديد قبل غلق باب القيد الأفريقي بعد أسبوع من الآن.

وينتهي عقد متولي في صيف 2020، وهو ما دفع الأهلي لتوجيه أنظاره إلى مدافع الدراويش، خاصة أنه يجيد في أكثر من مركز بخلاف أنه متمسك بالرحيل للفريق الأحمر، ولكن العرض الذي قدمه الأهلي بشكل شفوي لمسؤولي الإسماعيلي أثار غضب إبراهيم عثمان رئيس القلعة الحمراء.

وقدّم محمود الخطيب رئيس الأهلي عرضًا لشراء متولي مقابل 10 ملايين جنيه وإعارة لاعبين من صفوف الفريق الأحمر لمدة موسم واحد، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الإسماعيلي.

وحدد الإسماعيلي 20 مليون جنيه وضم لاعبين من الأهلي بشكل نهائي من أجل إطلاق سراح محمود متولي، ويرغب الدراويش في ضم أحمد الشيخ جناح أيمن الأهلي وأيضًا عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر.

انقلاب في الزمالك

يشهد فريق الزمالك انقلابًا جديدًا، ولكن هذه المرة من مرتضى منصور رئيس النادي، تجاه نجله أمير بعد ساعات من التعادل المخيب للفريق مع الجونة 2/2، وهو ما يصعب مهمة الزمالك في حصد لقب الدوري.

وتمسك مرتضى منصور برحيل خالد جلال، المدير الفني حال فشله في قيادة الزمالك للتتويج بالدوري، كما طالب أيضًا نجله برفع يده عن ملف الكرة لإبعاد بعض اللاعبين وتسويقهم خليجيًا، لإنعاش خزينة النادي مع التفاوض مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، ولكن أمير يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي وبقاء القوام الأساسي للفريق.

وعاود الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المؤجلة يوم الأربعاء المقبل بالدوري، واستقر الزمالك على معاقبة يوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب ماليًا بسبب طرده في لقاء الجونة.

الأهلي يحشد القوة الضاربة للتتويج بالدوري

يحشد فريق الأهلي القوة الضاربة للتتويج بلقب الدوري من خلال الفوز على المقاولون يوم الأربعاء المقبل، بالجولة قبل الأخيرة.

وشهد مران الفريق الأحمر عودة الثلاثي رمضان صبحي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ لاعبي الفريق، لتتأكد جاهزيتهم لخوض المباراة القادمة ضد المقاولون بعد التخلص من الإصابة، بينما تعرض عمار حمدي العائد من تجربة الإعارة إلى نادي الاتحاد السكندري للإصابة.

ووقّع النادي الأهلي اتفاقية تعاون مع منظمة ”يونيسيف“ التابعة للأمم المتحدة، بخصوص رعاية حقوق الأطفال، كما أعلن مسؤولو القلعة الحمراء أن الثنائي شريف إكرامي حارس المرمى ومحمد محمود لاعبا الفريق سيعودان للتدريبات في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وفي المقابل، رفض محمد عادل فتحي، المشرف على فريق المقاولون، في تصريحات إذاعية اتهام لاعبيه بإمكانية تفويت لقاء الأهلي، مؤكدًا أن من يرددون هذا الكلام يحاولون التغطية على فشل معين والمقاولون أكبر من التفويت.

أحمد حسن يقفز من مركب بيراميدز

استقر أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز على القفز من المركب والرحيل عن الفريق وتقديم استقالته من منصبه في المرحلة القادمة.

وحضر مران بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي مالك النادي الجديد، لمتابعة التدريبات وعقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز بالألقاب تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر.

على صعيد آخر، واصل فريق الاتحاد السكندري تعاقداته بضم أيمن غباشي صانع ألعاب فريق النجوم، كما استقر نادي الجونة على تغريم الرباعي أحمد ريان والحارس محمد الغرباوي ومحمود الجزار ومحمد نادي، بسبب الاشتباكات مع لاعبي الزمالك في لقاء الفريقين.