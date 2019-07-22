شادي محمد لاعب النادي الأهلي المصري السابق يتهم زوجته وشقيقها بسرقته

اتهم شادي محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، زوجته وشقيقها بسرقة شقته، بعد أن تبين له اختفاء بعض المحتويات إلى جانب ميداليات ذهبية وفضية من داخل الشقة ومبلغ مالي كبير.

وحرر لاعب الأهلي السابق بلاغًا في قسم شرطة مدينة نصر، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى تعرض شقته للسرقة، في الوقت الذي لا يوجد أي دلائل على اقتحامها أو سرقتها عبر مجهولين، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن جريمة السرقة تمت من خلال أشخاص لديهم مفاتيح لها، دون اقتحامها أو تكسير أي محتويات، الأمر الذي تطور إلى اتهام اللاعب لزوجته وشقيقها بسرقته.

كما تبين أن خلافًا نشب بين اللاعب وزوجته خلال الفترة الماضية، ليكتشف شادي محمد اختفاء محتويات باهظة الثمن، وميداليات ذهبية وفضية إلى جانب وسام الجمهورية.

ويكثف رجال الأمن جهودهم لكشف غموض الواقعة، عن طريق الاستعانة بالكاميرات المحيطة بمدخل العمارة السكنية التي يسكن بها اللاعب، كذلك سؤال حارس العقار وآخرين بعد أن تم تحرير المحضر الرسمي رقم 16276 للعام الحالي.