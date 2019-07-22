حسام البدري يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة بيراميدز ويعود للتدريب

أعلن حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، عودته إلى المجال التدريبي بعد فترة استمراره لمدة عام في العمل الإداري بنادي بيراميدز، وشارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة، محققًا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدوري.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز اعتذار البدري عن الاستمرار في مهمة إدارة النادي، موجهًا خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادي، وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبة منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال، وحقق خلالها تفوقًا كبيرًا في مشواره التدريبي.

ودخل البدري في الفترة الأخيرة ضمن المرشحين لتدريبات المنتخب المصري في الفترة المقبلة، بعد إقالة المكسيكي أجيري المدير الفني السابق للفراعنة.

البدري توج بـ3 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي في 3 ولايات، كما سبق له تدريب المنتخب الأولمبي المصري.