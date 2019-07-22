النادي الأهلي المصري ينهي صفقة ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، في الاتفاق مع مسؤولي الإسماعيلي بشأن ضم محمود متولي، مدافع الدراويش للقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه تم حسم الصفقة مقابل سداد 15 مليون جنيه للإسماعيلي، بالإضافة إلى إعارة الثنائي عمرو جمال وأحمد حمودي لمدة موسم.

رسمياً.. محمود متولي لاعباً للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات pic.twitter.com/k0uT18PUau — dmc sports (@DMCSports) July 22, 2019

وكان اللاعب وقع على عقود للأهلي خلال الفترة الماضية بعد اتفاقه مع مسؤولي النادي على جميع التفاصيل الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء، قبل أن يتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع الإسماعيلي.

وعلى صعيد آخر، اقترب مسؤولو الأهلي من التعاقد مع حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للفريق الأحمر.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع مجلس إدارة نادي سموحة للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية، ويتم حاليًا الاتفاق على المقابل المادي لحسم الصفقة.