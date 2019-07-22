النادي الأهلي المصري يرد على اتهام ”المقاولون“ باحتمالية تفويت مباراة الفريقين بعد تعثر الزمالك

رفض النادي الأهلي المصري الاتهامات التي توجه لنادي المقاولون العرب، بالتساهل في لقاء الفريقين في بطولة الدوري العام، والمقرر إقامته يوم الأربعاء القادم، والذي يحسم بشكل كبير بطل البطولة المحلية.

ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون العرب من أجل الفوز رسميًا بالدوري، خاصة بعد أن سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”نرفض توجيه اتهام للمقاولون العرب بتفويت اللقاء المقبل لصالح الأهلي، عماد النحاس مدرب كبير ولا يجوز توجيه مثل هذه الاتهامات له، لقد نجح في الفوز علينا في الدور الأول وقدم لقاء قويًا جدًا بشهادة الجميع، نعلم أن المنافس يستخدم الحرب النفسية ونستعد بشكل جيد لهذا الأمر“.

وأضَاف عبد الحفيظ: ”لقاء الأهلي المقبل أمام المقاولون سيكون الأصعب للفريق هذا الموسم، بسبب الضغط العصبي الكبير بعد تعادل الزمالك أمام الجونة، فالفوز باللقاء يتوج الفريق بطلاً للدوري وأي سقوط سيأزم موقفنا في لقاء القمة“.

وتابع: ”الجهاز الفني يجهز لاعبي الفريق نفسيًا للقاء المقاولون، خاصة أن الجميع يرغب في حسم البطولة في اللقاء القادم قبل مواجهة الزمالك، لأن مباريات القمة لا تخضع لأي منطق وقد تحدث مفاجأة تهدر مجهود الفريق طوال الموسم“.

وأردف: ”الجونة قدم أداءً جيدًا أمام الزمالك، ولاعبي الأهلي المعارين في صفوف الفريق ظهروا بشكل جيد، وسيتم حسم مصيرهم سواء بالعودة للفريق أو الاستمرار في الجونة عقب نهاية لقاء الزمالك“.