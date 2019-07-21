ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة (صورة)

وجّه الجونة ضربة قوية لأحلام نادي الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري، بعدما فرض عليه التعادل 2/2، الأحد، لحساب الجولة الـ 33 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح طارق حامد التسجيل للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وكانت الدقائق المتبقية من المباراة في قمة الإثارة، بعدما تعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78، في حين سجل محمود الشبراوي هدف التقدم للجونة في الدقيقة 88.

لكن محمود عبدالعزيز أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 90+7.

وطرد حكم المباراة يوسف إبراهيم من الزمالك ومحمود الجزاء في الدقيقة 90+8.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 69 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني الذي لعب 34 مباراة، و5 نقاط عن الأهلي الذي يملك 74 نقطة من 32 مباراة.

في حين يملك الجونة 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي الجولتين المقبلتين سيلعب الزمالك مع الإسماعيلي، يوم الأربعاء، ثم الأهلي، يوم الأحد المقبل، في حين يلعب الأهلي مع المقاولون العرب، يوم الأربعاء، قبل أن يواجه الزمالك في مباراة القمة، الأحد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة:

1. الأهلي، 74 نقطة من 32 مباراة.

2. بيراميدز، 70 نقطة، من 34 مباراة.

3. الزمالك، 69 نقطة من 32 مباراة.

4. المصري، 52 نقطة من 34 مباراة.