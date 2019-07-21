موعد مباراة الزمالك ضد الجونة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه نادي الزمالك نظيره الجونة، مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري.

ويبحث الزمالك عن النقاط الثلاث للإبقاء على آماله في التتويج الدوري، إذ تعني أي نتيجة أخرى اقتراب الأهلي بشكل كبير من حسم اللقب في مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.

ويتفوق أبناء ميت عقبة تاريخيا في مبارياتهم ضد الجونة بالدوري، إذ التقيا 8 مرات، حقق الزمالك الفوز في 4 مرات، وفاز الجونة مرة وحيدة وتعادلا 3 مرات، وأحرز الزمالك 11 هدفًا بينما أحرز الفريق الساحلي 5 أهداف.

يعتبر عمر السعيد مهاجم الزمالك والجونة السابق الوحيد الذي هز شباك الفريقين، وهو صاحب آخر أهداف الجونة في الفريق الأبيض بموسم 2014-2015 عندما تعادلا 1-1.

أول مباراة جمعت الفريقين كانت في موسم 2009-2010، وتعادلا 1-1 وأحرز ميدو للزمالك وأحمد عمران للجونة.

آخر مباراة جمعت بينهما كانت في الدور الأول هذا الموسم وفاز الزمالك 3-0، وأحرز الأهداف فرجاني ساسي وعمر السعيد وكهربا.

الفوز الوحيد للجونة كان في موسم 2010-2011 وفاز بهدفين مقابل هدف، وتسبب هذا الفوز في حرمان الزمالك من صدارة الدوري الذي حسمه الأهلي، حينها، وكان يقود الزمالك خلال تلك الفترة حسام حسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب الجونة بالغردقة، وسيتم بث اللقاء عبر قناتي نايل سبورت وأون سبورت، وتايم سبورتس، إلى جانب إذاعة الشباب والرياضة وأون سبورت إف إم.