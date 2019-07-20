موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. عودة مباريات الدوري المصري.. ومطاريد الأبيض يشعلون الميركاتو

تعود بطولة الدوري المصري من جديد إلى الأضواء بمرحلة الحسم بعد إسدال الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر على مدار الفترة الأخيرة وتوج بلقبها المنتخب الجزائري.

ويلعب فريق الزمالك، مساء يوم الأحد، ضد الجونة في لقاء مؤجل قبل أن تقام الجولتان قبل الأخيرة والأخيرة، لحسم لقب الدوري بعد مشوار طويل استمر ما يقارب العام.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز في السطور المقبلة:

الزمالك جاهز.. والجونة يستبعد المعارين

اختتم الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري، وأعلن خالد جلال المدير الفني للفريق قائمة تضم 24 لاعباً سافرت للجونة لخوض اللقاء، وتضم في حراسة المرمي: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، وفي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام، وفي خط الوسط طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن، وفي خط الهجوم المغربي خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد والمغربي حميد أحداد.

في الوقت الذي استقر نادي الجونة على استبعاد الرباعي المعار من النادي الأهلي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر، ويدرس الفريق إسناد إدارة اللقاء للمدرب العام رضا شحاتة مع متابعة المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش للمباراة.

واستقر اتحاد الكرة على إسناد اللقاء لحكام مصريين بعدما رفض الزمالك تحويل أموال للاتحاد لسداد المبلغ المالي المطلوب لاستقدام حكام أجانب.

مطاريد الأبيض يشعلون الميركاتو

أشعل مطاريد نادي الزمالك ميركاتو الدوري المصري، بعدما تسابقت الأندية على ضم بعض الراحلين عن الفريق الأبيض.

ونجح الاتحاد في ضم إسلام جمال مدافع الزمالك نهائياً، بجانب تجديد إعارة الإيفواري رزاق سيسيه، واستعارة أحمد رفعت، كما تحركت عدة أندية لضم النيجيري معروف يوسف من بينها الإسماعيلي وسموحة بجانب الصفاقسي التونسي.

وتحرك نادي الزمالك لضم محمد الشبيني مدافع حرس الحدود في الموسم الجديد بجانب إمام عاشور جناح أيسر فريق الحرس أيضاً.

الأهلي يرفض عودة كوكا

رفض النادي الأهلي فكرة عودة أحمد حسن ”كوكا“، مهاجم المنتخب المصري، الذي لعب في قطاع الناشئين في صفوف الفريق الأحمر.

ويلعب كوكا حالياً في نادي سبورتينج براجا البرتغالي بعد نهاية إعارته إلى فريق أولمبياكوس اليوناني.

وأبدى مسؤولو الأهلي رفضهم فكرة عودة كوكا في الموسم المقبل، خاصة أن الأداء الذي قدمه اللاعب في بطولة أفريقيا كان دون المستوى.

مجلس الأهلي يواسي التوأم

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على مواساة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأصدر مجلس الأهلي بياناً رسمياً نعى خلاله وفاة شقيق التوأم محمد حسن.

المصري يرفض تخفيض طلبات بيع عيسى

رفض النادي المصري تخفيض طلبات إسلام عيسى، جناح أيسر الفريق بعد أن طلب 35 مليون جنيه.

وبدأ فريق بيراميدز تدريباته بقيادة مديره الفني الجديد الفرنسي سباستيان ديسابر، وظهر في التدريبات اللاعب الجديد أحمد علي كامل بعد انضمامه من المقاولون العرب.