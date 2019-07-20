رسميًا.. بيراميدز يحسم صفقة إسلام عيسى بعد تعثر انضمامه للنادي الأهلي

أعلن النادي المصري انتقال لاعبه إسلام عيسى، رسميًا، إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حمد إبراهيم مدرب المصري في تصريحات تلفزيونية، إن عيسى أصبح لاعبًا في صفوف بيراميدز، وذلك بعد استغراق المفاوضات بين الناديين لعدة أيام، انتهت بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله عقب الاتفاق على المقابل المادي.

وأضاف أن ”اللاعب كان قريبًا من الانضمام إلى الأهلي، إلا أنه لم يحدث اتفاق بيننا وبينهم، وتعثرت المفاوضات، لينتقل عيسى إلى بيراميدز“.

وكشفت مصادر لشبكة ”إرم نيوز“ أن بيراميدز أقنع مسؤولي المصري بالاستغناء عن اللاعب مقابل 35 مليون جنيه مصري (مليوني دولار)، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات.

وأوضحت المصادر أن المصري سيحصل على الـ10 ملايين جنيه المتغيرات، حال تألق إسلام مع بيراميدز، وتتويجه بالبطولات، أو في حالة انتقاله لنادٍ آخر بسعر أعلى من المبلغ الذي تم سداده للفريق البورسعيدي مقابل ضم اللاعب.

يذكر أن المصري أنهى موسمه الحالي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني مؤقتًا، لحين انتهاء الزمالك من مبارياته المؤجلة.