الفجيرة يطلب ضم محمد إبراهيم.. والزمالك يكشف موقفه

اقترب محمد إبراهيم لاعب وسط نادي الزمالك، من الاحتراف في الدوري الإماراتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة أن فرص مشاركته مع القلعة البيضاء الموسم المقبل باتت ضعيفة.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز: ”أرسل نادي الفجيرة الإماراتي عرضًا للزمالك من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية وعقب انتهاء مشاركة الفريق الأبيض في بطولة الدوري“.

وأَضاف المصدر: ”محمد إبراهيم رحب بعرض الفجيرة الإماراتي، وطلب من إدارة الزمالك السماح له بالرحيل، خاصة أنه يرغب في أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي على أمل العودة لصفوف منتخب مصر“.

وتابع: ”الزمالك مرحب برحيل محمد إبراهيم، خاصة أن عقده مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل“.