لاعب النادي الأهلي المصري يسرد قصة ارتدائه قميص أبوتريكة.. وتحقيق بقية أحلامه

قال حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه يحلم بتحقيق بقية أحلامه وطموحاته التي بدأت بارتداء قميص الفريق، ولن تنتهي إلا بتحقيق المزيد من الطموحات بما يتناسب مع مكانة النادي.

ويستعد الأهلي لاستكمال بقية مبارياته في الدوري الموسم الحالي، حيث تتبقىى له مباراتان مع المقاولون العرب، والزمالك، وستقامان قبل نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف فتحي المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية خلال تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت، اليوم الخميس:“أحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية“.

وأشار إلى أنه أن كان يحرص على مشاهدة الأهلي خلال مشاركته بكأس العالم للأندية في اليابان، وارتداء قميص محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل خلال مشاهدة مباريات الأهلي في البطولة العالمية.

وتابع:“لقد حققت جزءًا من طموحاتي باللعب للأهلي، لكن طموحي الأكبر والأهم هو أن تكون لي بصمة في تتويج الفريق بالبطولات وأن يُكتب اسمي على صفحات التاريخ بين اللاعبين الكبار الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الدفاع عن قميص النادي“.

وأكد فتحي أنه يقدّر جيدًا أهمية الحفاظ على ما وصل إليه من خلال الاجتهاد، وتقديم أفضل ما لديه، مشددًا على أنه يحرص على الالتزام الشديد بتعليمات الجهاز الفني.

وأضاف:“هذا سيساعدني على الظهور بشكل مميز في ظل الأجواء والعلاقات المثالية التي تربط اللاعبين ببعضهم، وتسهم بتعزيز قوة الفريق“.

وعن المنافسة في خط وسط الفريق، أوضح فتحي أن هذا المركز يضم أسماء كبيرة، مثل: القائد حسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، والصاعد عربي بدر،“وكل لاعب يجتهد ولا يبخل بنقطة عرق من أجل التواجد ضمن حسابات الجهاز الفني الذي يختار الأنسب وفقًا لمصلحة الفريق“.

وأضاف:“هذا ما يدفع الجميع للقتال وعلاج أي أخطاء“، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك اللاعبين الأفضل في جميع المراكز بين فرق الدوري المصري.

وتابع:“سعيد للغاية بإشادة الجماهير بمستواي خلال الفترة الماضية وهو ما يدفعني للاجتهاد بشكل أكبر، ومازال لدي الكثير الذي سأقدمه من أجل الأهلي وجماهيره“.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، وفي حالة الفوز بمباراتيه مع ”المقاولون العرب“ والزمالك، سيتوَّج رسميًا باللقب رقم 41 في تاريخ النادي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وله 3 مباريات متبقية مع الجونة، والإسماعيلي، والأهلي.