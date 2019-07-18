أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي يُلمح لنقل مقر ”كاف“ من القاهرة

قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، إن ”كاف“ يعيش وضعًا خطيرًا جدًا؛ بسبب افتقاده لوضع قانوني خاص به.

وكشف أحمد أحمد في كلمة له في افتتاح الجمعية العمومية لـ“كاف“، اليوم الخميس، في القاهرة، أن افتقاد ”كاف“ لوضع قانوني كان هو السبب في استماع الشرطة الفرنسية له نهاية مايو الماضي.

وأوضح أحمد أحمد أن ”كاف“ لا هو جمعية تخضع للقانون المصري، ولا هو هيئة يخضع للقانون الدولي، وأن هذا الواقع خطير جدًا.

وأضاف: ”ما حدث في فرنسا (الاستماع له من قبل الشرطة) سمح بتقييم توضيحات حقيقية حول طريقة تسيير الاتحاد الأفريقي، لكن عندما نكون غير محميين قانونيًا، فإن ذلك يصعب علينا العمل، أقول هذا وأتحمل كل مسؤولياتي“.

ونوه أحمد أحمد، إلى تطلعه لجعل نصف الموظفين في مقر الاتحاد الأفريقي من بقية الدول الأفريقية والنصف الآخر من دولة المقر (مصر)، مثلما أعلن في حملته الانتخابية، غير أنه أشار إلى وصول عدد الموظفين من الدول الأفريقية إلى 60% اليوم.

ونوه أحمد أحمد إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها موظفو ”كاف“ من دول أخرى في الحصول على تأشيرة العمل وليس تأشيرة سياحية.

لكن الرئيس المستقيل لاتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا هاني أبو ريدة، رد بطريقته على أحمد أحمد، وأوضح أن ”كاف“ يتمتع في مصر بما لا يتمتع به حتى الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“، مشيرًا إلى أن تغيير بعض القوانين يتطلب بعض الوقت وموافقة مجلس النواب؛ لأن ”مصر دولة المؤسسات“.

من جهة أخرى، أكد أحمد أحمد على ضرورة معالجة المشاكل داخل العائلة الكبيرة، كما نوه رئيس ”كاف“ بالمساعدة التي وجدها لدى ”فيفا“ من أجل رفع العراقيل واستكمال الإصلاحات.

وقال: ”طلبت من فيفا المساعدة لأننا نتأخر جدًا عن باقي الاتحادات، عندما تكون لدينا مشاكل يجب حلها داخل العائلة وليس خارجها، لا يجب أن تكون لدينا تعليقات سلبية حول تعيين فاطمة سامورا مرافقة كاف في مسار الإصلاحات والحوكمة الرشيدة“.

وأكد أحمد أحمد على التزامه بأداء مهامه ورضاه عنها رغم الصعوبات والاضطرابات، كاشفًا عن عقد مؤتمر كبير للحوكمة في أفريقيا قبل نهاية العام الحالي.