كأس الأمم الأفريقية.. رئيس ”الكاف“ يكافئ المشجع السائر على الأقدام من زيمبابوي إلى القاهرة (شاهد)

التقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، المشجع الفين زاكاتا الذي وصل القاهرة سيرًا على الأقدام قادمًا من زيمبابوي لحضور مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

ونشر الموقع الرسمي للكاف صورًا للمشجع مصحوبًا ببيان قال فيه: ”حرص المالغاشي أحمد أحمد على تكريم المشجع القادم من زيمبابوي بإهدائه تذكرة لحضور مباراة الجزائر والسنغال المحدد لها، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية“.

قد نختلف في كل شيء ونجتمع على عشق المستديرة ⚽️???? هذا المشجع @AlvinZhakata جاء من زيمبابوي لـ القاهرة سيرًا على الأقدام من أجل حضور #TotalAFCON2019 رئيس الاتحاد الإفريقي التقى به وأهداه تذكرة لحضور نهائي البطولة في نسختها الـ 32 ✨ pic.twitter.com/dgLqALJb2O — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 17, 2019

يذكر أن منتخب زيمبابوي ودّع بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور الأول بعدما حل في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف منتخبات مصر، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.

ولم يلحق المشجع بمباريات منتخب بلاده حيث وصل عقب وداع زيمبابوي للعرس القاري.