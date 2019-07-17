كأس الأمم الأفريقية.. رئيس ”الكاف“ يكافئ المشجع السائر على الأقدام من زيمبابوي إلى القاهرة (شاهد)

كأس الأمم الأفريقية.. رئيس ”الكاف“ يكافئ المشجع السائر على الأقدام من زيمبابوي إلى القاهرة (شاهد)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

التقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، المشجع الفين زاكاتا الذي وصل القاهرة سيرًا على الأقدام قادمًا من زيمبابوي لحضور مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

ونشر الموقع الرسمي للكاف صورًا للمشجع مصحوبًا ببيان قال فيه: ”حرص المالغاشي أحمد أحمد على تكريم المشجع القادم من زيمبابوي بإهدائه تذكرة لحضور مباراة الجزائر والسنغال المحدد لها، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية“.

يذكر أن منتخب زيمبابوي ودّع بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور الأول بعدما حل في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف منتخبات مصر،  وأوغندا،  والكونغو الديمقراطية.

ولم يلحق المشجع بمباريات منتخب بلاده حيث وصل عقب وداع زيمبابوي للعرس القاري.

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