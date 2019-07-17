النادي الأهلي المصري يكشف تطورات إصابة رمضان صبحي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ناديه بات جاهزًا تمامًا لخوض آخر مباراتين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد إقامة معسكر في إسبانيا.

واستغل الأهلي توقف الدوري بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، حيث يقام النهائي في إستاد القاهرة يوم الجمعة، وأقام معسكرًا قبل خوض آخر مباراتين وكذلك لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ لموقع النادي اليوم الأربعاء ”الجهاز الفني كانت لديه أهداف محددة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن بهدف حسم بطولة الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير“.

وأضاف أن رمضان صبحي، المنضم على سبيل الإعارة لموسم إضافي، سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس في ظل معاناته من إصابة عضلية بسيطة.

وسيلعب الأهلي مع المقاولون العرب في 24 يوليو تموز الجاري قبل أن يواجه الزمالك في لقاء قمة بعدها بأربعة أيام في ختام المسابقة.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة وبفارق ست نقاط عن الزمالك ثالث الترتيب الذي تتبقى له ثلاث مباريات، ويأتي بيراميدز ثانيًا لكنه أنهى مبارياته.