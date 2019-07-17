وكيل أعمال أشرف بن شرقي يوضح أسباب تفضيل اللاعب لعرض نادي الزمالك (فيديو)

أوضح كريم بلق، وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي، سر موافقة اللاعب على الانضمام لصفوف نادي الزمالك المصري، رغم تلقيه عروضًا أخرى.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عن تعاقده رسميًّا مع بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال وكيل بن شرقي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن بن شرقي سوف يصل القاهرة خلال 24 ساعة من أجل الانضمام للزمالك والاستعداد للموسم المقبل.

وأكد وكيل بن شرقي، أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال للزمالك من أجل المشاركة في مشروعه الرياضي، إذ فضل الانتقال للفريق الأبيض على أندية أخرى.

وشدد كريم بلق أن بن شرقي تلقى عروضًا من أندية خارج مصر، لكن اللاعب وجد إصرارًا من جانب مرتضى منصور رئيس الزمالك على ضمه بجانب تاريخ النادي العربي والأفريقي، لهذا وافق على العرض.

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته بأن بن مفاوضات ضم الزمالك لبن شرقي لم تستغرق وقتًا طويلًا، والأمور كانت على ما يرام، واللاعب وافق على العرض المقدم له من جانب إدارة الزمالك.

ولعب أشرف بن شرقي لنادي المغرب الفاسي ثم انتقل لصفوف الوداد المغربي وتوج مع الفريق بدوري أبطال أفريقيا عام 2017، ثم رحل لصفوف الهلال السعودي، وبعد ذلك تم إعارته لنادي لانس الفرنسي.

وتضم قائمة أجانب الزمالك حاليًّا الثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، بالإضافة إلى الكونغولي كابونجو كاسونجو العائد من إعارة للوحدة السعودي، وكذلك النيجيري معروف يوسف المعار للشرطة العراقي، وأيضًا الإيفواري رزاق سيسيه الذي تم تجديد إعارته للاتحاد السكندري.