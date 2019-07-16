رسميًا.. نادي الزمالك يوافق على إعارة وانتقال خمسة لاعبين لسموحة والاتحاد السكندري

أعلن نادي الزمالك المصري عن إعارة وانتقال خمسة من لاعبيه لناديي سموحة والاتحاد السكندري.

وسيخوض الزمالك ثلاث مباريات مهمة في الفترة من 21 وحتى 28 يوليو/ تموز الجاري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي سعيا للفوز بلقب الدوري الممتاز. ويحتاج الزمالك للفوز بالنقاط التسع حتى يتوج رسميًا باللقب المحلي.

وقال مرتضى منصور رئيس النادي في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت اليوم الثلاثاء ”تمت الموافقة على انتقال الثنائي عماد فتحي ومحمد أشرف ”روقة“ لصفوف فريق سموحة خلال الانتقالات الصيفية الحالية وذلك على سبيل الإعارة“.

وتابع منصور ”انضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه وإسلام جمال لصفوف الاتحاد السكندري بشكل نهائي“.

كما كشف رئيس الزمالك عن عقد جلسة مع مسؤولي نادى بيراميدز بعد غد الخميس لإنهاء بعض الصفقات في إطار سياسة تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

ويتراجع الزمالك حاليًا بفارق ست نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب برصيد 74 نقطة والذي تتبقى له مباراتان مع المقاولون العرب والزمالك.

نجم الإسماعيلي يهدد الأهلي المصري بالانتقال للزمالك

من جهة أخرى يشعر كريم بامبو لاعب وسط نادي الإسماعيلي، بحالة من الغضب الشديد من مسؤولي النادي الأهلي المصري، بسبب التأخر في حسم قضية انتقاله لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تبدأ نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”كريم بامبو يشعر بأن هناك عدم جدية من قبل مسؤولي الأهلي في عودته لصفوف الفريق، خلال الموسم المقبل، خاصة بعد نجاح النادي في تجديد إعارة رمضان صبحي وعودة مؤمن زكريا“.

وأَضاف المصدر: ”كريم بامبو منح مسؤولي الأهلي فرصة أخيرة من أجل تفعيل العقود التي وقع عليها خلال الفترة الماضية، وإلا سيطلب استرداد العقود، من أجل الانتقال لصفوف الزمالك“.

وتابع: ”كريم بامبو تلقى عرضًا رسميًا من الزمالك خلال الساعات الماضية، وأكد أنه سينتقل للقلعة البيضاء في حالة تأخر الأهلي في إعلان انتقاله لصفوف الفريق بشكل رسمي“.

يذكر أن عقد كريم بامبو ينتهي مع الإسماعيلي في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.