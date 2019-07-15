نادي الزمالك يعلن ضم المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 سنوات‎

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ”بن شرقي وقع للزمالك منذ ساعات، لمدة 3 سنوات، وسيأتي للقاهرة الأربعاء المقبل“.

وأضاف: ”المفاوضات تكللت بالنجاح، بفضل أحمد مرتضى وأمير مرتضى، وأرسلنا مندوبًا إلى السعودية، وحصل على توقيع اللاعب“.

ولم يكشف مرتضى منصور عن تفاصيل القيمة المادية للصفقة، حيث من المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي سيعلن موعده قريبًا.

ومن جانب آخر، كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، عن صحة موقف الأبيض، بشأن أزمة هروب محمود عبد المنعم كهربا، من الفريق.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: ”عقد كهربا مع الزمالك سليم، وتم توثيقه في الوقت المحدد لتوثيق العقود، واللاعب سيخضع للعقوبات المقررة في لوائح الاتحاد الدولي، حال توقيعه لناد آخر“.

وأضاف: ”لا يمكن أن نجامل ناديًا في توثيق عقد لاعب بشكل غير قانوني، ولا نملك أي مصلحة في ذلك، وأتوقع أن يكون مصير كهربا الغرامة المالية والإيقاف“.

يذكر أن كهربا غادر القاهرة متجهًا إلى تركيا، للتوقيع إلى أحد الأندية هناك، حيث ظهر مؤخرًا مع الثنائي محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ، المحترفين في الدوري التركي.