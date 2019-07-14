كهربا: علاقتي بنادي الزمالك انتهت تمامًا.. وهذا اللاعب دليل صحة موقفي

قال محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك إنه يتواجد حاليًا في تركيا برفقة كريم حافظ لاعب منتخب مصر وفي طريقه للانضمام لصفوف أحد الفرق التركية، الذي رفض ذكر اسمه.

وأضاف كهربا في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن علاقته بالزمالك انتهت تمامًا ولن يعود للفريق الأبيض مرة أخرى وأنه واثق من موقفه خاصة أن معه أوراق تثبت صحته وأن عقده مع الزمالك لم يتم توثيقه في التوقيت المحدد لتوثيق العقود بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع أن الزمالك لو كان موقفه سليمًا كان سيتوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم ويتقدم بالعقد ويتخذ موقفًا قويًا ضده، إلا أنه لم يقم بذلك وهذا دليل على ضعف موقف النادي الأبيض.

وأكد كهربا أن الاتحاد الدولي سيمنحه البطاقة المؤقتة استعدادًا للمشاركة مع فريقه الجديد وأن المحامي الخاص به أكد له أنه حتى لو تم عقابه سيكون العقاب ماديًا فقط، ولن يتم إيقافه، خاصة أن الفيفا يمنع إيقاف اللاعبين حفاظًا على مستقبلهم الكروي مستشهدًا بموقف الإيفواري كوليبالي لاعب الأهلي السابق والذي ترك الفريق رغم صحة عقده واعترافه بالهروب إلان أنه لم يتم إيقافه بل تم تغريمه ماليًا فقط.