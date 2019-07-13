عمرو السولية: النادي الأهلي سيرد على المشككين بالفوز بلقب الدوري المصري

قال عمرو السولية لاعب وسط الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إن فريقه سيقاتل خلال الـ180 دقيقة المتبقية له في عمر المسابقة المحلية هذا الموسم من أجل تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين والرد على المشككين في قدرة الأهلي على الاحتفاظ باللقب.

وتتبقى مباراتان للأهلي، الفائز باللقب في آخر 3 مواسم، حيث يواجه المقاولون العرب يوم 24 هذا الشهر قبل الصدام مع الزمالك في مباراة قمة قد تكون حاسمة للقب، وسيؤدي فوز الأهلي بالمباراتين لحصده اللقب رقم 41 على مدار تاريخ المسابقة.

وقال السولية إن فريقه يسير بخطوات ثابتة لتحقيق هدفه الأساسي بالفوز بلقب الدوري ”وهناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع في معسكر إسبانيا، هي أحد أهم العوامل التي ستقربنا من الفوز باللقب“.

وأضاف في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت، اليوم السبت: ”بطولة الدوري تحتاج إلى 180 دقيقة من التركيز والأداء بإخلاص في الملعب لحسم اللقب“ مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق يشعرون بما تشعر به الجماهير من ضرورة الفوز بالدوري“.

وأشار السولية إلى أن بطولة الدوري هذا الموسم مختلفة عن كل البطولات السابقة، ”بعد تشكيك البعض في قدرة الفريق على تحقيق هذا اللقب؛ بعد تأخره في ترتيب جدول المسابقة خلال الأسابيع الأولى“.

وتابع: ”لم يكن لدي شك ولو للحظة واحدة في القدرة على الرد على هذا التشكيك بشكل عملي من خلال العودة لاعتلاء القمة والاقتراب بشكل كبير من حسم اللقب. هذا يعكس الروح القتالية للفريق وسنقاتل من أجل حسم اللقب لصالحنا“.

وأردف: ”لاعبو الأهلي لا يعرفون اليأس وأي خسارة أو تعادل كانت تترك حالة من الحزن والإحباط لفترة مؤقتة خاصة أنه لا يوجد لاعب مقصر بالفريق. هناك عوامل عديدة أخرى تلعب دورًا في النتائج. لكن في النهاية تربع الأهلي على القمة“.

وأكد السولية أنه سيقاتل للانضمام لمنتخب مصر الذي يعتبر ارتداء قميصه ”شرفًا لا يضاهى“ مشيرًا إلى أنه سيستمر في الاجتهاد من أجل تحقيق أحلامه خلال الفترة القادمة.

الرباعي الدولي

وعلى جانب آخر، أعلن الأهلي أن الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن والذين عادوا بعد انتهاء مشاركتهم ضمن صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، سينضمون مساء اليوم لمعسكر الأهلي في مدينة أليكانتي الإسبانية.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أن الرباعي الدولي سينضم اليوم لمعسكر الفريق بعد أن منح الجهاز الفني الأربعة راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 بكأس الأمم بالخسارة أمام جنوب أفريقيا.

وذكر موقع الأهلي أن مارتن لاسارتي مدرب الفريق طلب من مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي فور الانضمام للمعسكر؛ ”رغبة في الوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى بقية الفريق الذي بدأ معسكر الإعداد يوم السبت الماضي“.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 74 نقطة متقدمًا بفارق 6 نقاط على الزمالك الذي تتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.