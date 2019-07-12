شاهد.. كهربا يطير إلى إسطنبول للتوقيع لناد تركي (صورة)

غادر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك المصري السابق، مصر، متجهًا إلى لبنان لقضاء 24 ساعة هناك ترانزيت، استعدادًا للتوجه إلى إسطنبول للتوقيع لأحد الأندية التركية لمدة عام واحد، بعد حصوله على ما يثبت فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

ومن المتوقع أن يصل كهربا إلى إسطنبول غدًا، على أن يلحق به وكيله أحمد يحيى، للتوقيع لأحد أندية وسط الجدول بالدوري التركي لمدة عام.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، لشبكة ”إرم نيوز“ أنه سيضع شرطًا جزائيًا في عقده، يتيح له الانتقال لأي نادٍ آخر في حال سداده.

وأضاف المصدر أن اللاعب فوجئ بمنعه من السفر ووجود حظر سفر له، إلا أنه تواصل مع المسؤولين وقدّم المستندات التي تسمح له بالسفر وتؤكد صحة موقفه.

وكان كهربا قد أكد أن عقده مع الزمالك انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي، وأنه يمتلك مستندات تؤكد صحة موقفه، ويستطيع التوقيع لأي نادٍ يرغب في اللعب له، الأمر الذي نفاه مسؤولو القلعة البيضاء، مؤكدين أن عقده ممتد مع النادي لـ3 سنوات أخرى.