نادي الزمالك يعلن موقفه من رحيل طارق حامد للاتحاد السعودي (شاهد)

أعلن نادي الزمالك المصري رفضه للعروض الخارجية التي تلقاها لاعبوه الدوليون بعد تألقهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالأخص لاعب وسط الفريق طارق حامد والمدافع محمود علاء.

وتلقى حامد عرضًا رسميًا من نادي اتحاد جدة السعودي لضمه بشكل نهائي، في فترة الانتقالات الصيفية بعدما تألق وظهر بشكل جيد في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تلقى زميله محمود علاء عروضًا مغرية من بعض الأندية الأوروبية وكذلك الخليجية.

وبينما تحدثت مصادر عن موافقة اللاعبين على العروض المقدمة، خرج أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، ليؤكد رفض النادي التفريط بلاعبيه الدوليين.

وقال أمير عبر حسابه الرسمي بـ“تويتر“: قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أياً كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هي الحفاظ على لاعبينا الدوليين.

وأضاف مسؤول الزمالك: أمر طبيعي تلقي عروض لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف، ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال.

قوام الفريق الأساسي ليس للبيع اياً كانت المغريات ،الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين،امر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق،نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) July 10, 2019

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم، وساهم بأدائه في حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك في 46 مباراة بواقع 27 مباراة في الدوري و14 مباراة في الكونفدرالية و3 مباريات في البطولة العربية، ومباراة في كأس مصر ومثلها في السوبر المصري السعودي، وأحرز هدفًا.

كما تصدر محمود علاء قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك في 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة في الدوري و14 مباراة في الكونفدرالية و4 مباريات في البطولة العربية ومباراتين في كأس مصر ومباراة السوبر المصري السعودي، أحرز علاء 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا في الدوري وهدفين في الكونفدرالية وهدف في كأس مصر، من بينها 11 هدفًا من ركلات جزاء.