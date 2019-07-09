أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. رينارد يدخل حسابات الفراعنة.. والأحمر يكثف مفاوضاته لحسم 3 صفقات

مازالت أصداء الخروج المرير لمنتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا مستمرة، خاصة بعد الاستقالات الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، وأيضًا إقالة الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وكثف مسؤولو النادي الأهلي تحركاتهم من أجل حسم بعض الصفقات الجديدة، كما شغلت أزمة القيد الأفريقي الانتباه في الساعات الماضية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر وأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الثلاثاء.

رينارد يدخل حسابات الفراعنة

دخل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، دائرة اهتمامات مسؤوولي منتخب مصر؛ لتولي قيادة الفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، بعدما تم طرح الاسم من جانب بعض الخبراء على الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، الذي يدرس تمويل راتب المدرب الجديد لحين انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة.

وترددت أنباء عن استقالة رينارد من قيادة المنتخب المغربي، وهو ما جعل المنتخب المصري يفكر بقوة في إمكانية الاستعانة بخبرات المدرب الفرنسي، خاصة أنه مدرب صاحب شخصية تكتيكية وفنية مميزة.

3 صفقات على أعتاب الأهلي

أصبح النادي الأهلي على أعتاب حسم 3 صفقات جديدة؛ لتدعيم صفوفه بعدما قاربت المفاوضات مع إسلام عيسى، صانع ألعاب المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد أيمن منصور ثنائي بيراميدز على أعتاب الفريق.

ويسعى الأهلي لحسم مفاوضات أفشة بعد أن تطورت الاتصالات بين الناديين بجانب إمكانية عقد صفقة تبادلية في الأيام القادمة بين الأهلي وبيراميدز.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الأورغوياني، مارتن لاسارتي، لاعبيه جولة راحة في معسكر إسبانيا، كما أكد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق أنه متمسك بالبقاء مع الأهلي ولا نية لعودته لنادي العين الإماراتي.

أزمة القيد الأفريقي تشتعل

اشتعلت أزمة القيد الأفريقي للأندية بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفضه مد فترة القيد للأندية المصرية إلى يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما أجبر اتحاد الكرة على تقديم مواعيد مباريات الدوري المصري المتبقية، خاصة مع خروج الفراعنة مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في ختام الدوري يوم 28 يوليو الجاري بدلًا من يوم 30 من الشهر ذاته، وهو الأمر الذي لاقى رفضًا من جانب إدارة الزمالك، خاصة أن مصدرًا مسؤولًا داخل الجهاز الفني أكد لـ“إرم نيوز“ أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط لم يحصل على راحة كافية، خاصة مع وصول نسور قرطاج إلى الأدوار النهائية.

ورفض الأهلي القرار مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه، وهو ما شدد عليه محمد عثمان المحامي الخاص بالنادي، بينما أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، أن الكاف وافق على مد القيد لمدة شهر كامل لينتهي يوم 30 يوليو الجاري، مبديًا أسفه لرفض القيد الجديد قبل 5 أغسطس المقبل.

الزمالك يدرس عودة عبدالمنصف

يدرس مسؤولو نادي الزمالك عودة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، والذي لعب لسنوات مع الفريق الأبيض.

وأبدى مسؤولو الزمالك استياءهم لمغالاة إدارة الإسماعيلي في مطالبه لبيع الحارس محمد عواد، وهو ما جعل إدارة القلعة البيضاء تفكر في عودة عبدالمنصف في ظل رغبة عماد السيد في الرحيل.

بيراميدز يتحرك لتدعيم صفوفه

بدأ مسؤولو نادي بيراميدز التحرك لدعم الصفوف في الموسم الجديد، بعد أن عقد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني جلسة مع اللاعبين وحسام البدري رئيس إدارة الكرة.

ودخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات لضم أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب بجانب أحمد سامي مدافع طلائع الجيش.