اتحاد الكرة المصري يعلن جدول مؤجلات الدوري وموعد مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز على ضوء تاريخ القيد الأفريقي وخروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16.

لجنة المسابقات قررت تقديم المباريات الأربعة لمدة 48 ساعة لكل مواجهة؛ وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلًا من 30 يوليو.

وسبق للجنة المسابقات أن أعلنت عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع ماضية، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد.

مواعيد مؤجلات الدوري أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز على ضوء تاريخ القيد الأفريقي وخروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية .. وذلك على النحو التالي: pic.twitter.com/XaE8dc7Whz — EFA.eg (@EFA) July 9, 2019

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلًا من 23 يوليو، بينما تقام مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي يوم 24 يوليو بدلًا من 26 يوليو.

وتختتم مباريات الدوري المصري الممتاز بمواجهة الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد أن كان مقررًا لها 30 يوليو.