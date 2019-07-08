موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز.. التوأم ينتظران خلافة أجيري وديسابر يحسم رحيل السعيد وقفشة

أُسدل الستار على يوم حافل بالأحداث على صعيد الكرة المصرية على رأسها تبعات قرار استقالة اتحاد الكرة عقب خروج منتخب مصر المرير من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وواصل فريقا الأهلي والزمالك مسلسل التجارب الودية في المعسكرات الخارجية وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين:

التوأم ينتظران خلافة أجيري

يترقب التوأم حسام وإبراهيم حسن خلافة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في المرحلة القادمة بعد إقالة الأخير.

وغادر أجيري إلى بلاده بعد الحصول على راتب شهري بقيمة تتجاوز 200 ألف دولار بعد تسوية مستحقاته المتبقية.

وتسود حالة من الارتباك بخصوص إدارة بعض الملفات باتحاد الكرة خاصة أن اللائحة تؤكد أن العميد ثروت سويلم مدير الاتحاد هو المنوط بإدارة الفترة القادمة بشكل مؤقت.

تحقيقات منتظرة وملفات قديمة

فتحت نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة في ملف بيع التذاكر الخاصة بالجماهير المصرية في بطولة كأس العالم 2018 كما فتحت بعض الملفات الخاصة باتحاد الكرة في الفترة السابقة.

وظهر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في ملعب السويس الجديد لحضور مباراة كوت ديفوار ومالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بوصفه رئيس اللجنة المنظمة للبطولة كما تواجد أيضًا في لقاء تونس وغانا.

الأهلي يحقق فوزًا ساحقًا ويحسم مصير لاسارتي

حقق الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب سوكر سمارت أحد الأندية المغمورة في إسبانيا بنتيجة 9/0 على هامش معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا.

وسجل أهداف الأهلي وليد أزارو وأحمد الشيخ هدفين لكل منهما ورمضان صبحي وحسين الشحات وصلاح محسن وناصر ماهر بجانب هدف عكسي.

وحسم مسؤولو الأهلي مصير المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني بعدم إقالته وتجديد الثقة في خدماته لحين نهاية الدوري.

الزمالك يتعادل وديًا ومرتضى يتوعد كهربا

تعادل الزمالك في مباراة ودية على هامش معسكره في قبرص مع فريق أنورسيس اليوناني 3/3.

وأشاد خالد جلال المدير الفني للزمالك باللقاء الودي وتجربة بعض اللاعبين وأيضًا الروح التي ظهروا بها في اللقاء وتنفيذ تعليماته بالصورة المطلوبة.

في المقابل، توعد مرتضى منصور رئيس النادي اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق بعدما تمرد الأخير ورفض مرتضى محاولات البعض للصلح مع كهربا وطالب الأخير بالاعتذار أولًا قبل عقد أي جلسات معه.

ديسابر يحسم مصير السعيد وقفشة

منح مسؤولو بيراميدز الصلاحيات الكاملة للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لتحديد مصير الثنائي عبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة.

وأكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز أن السعيد وقفشة لم يتم السماح لهما بالرحيل كما تردد ولكن الملف خاص بالمدرب الجديد كما شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي على عودة العلاقات مع الأهلي.

وأكد ديسابر أن طموحه بلا حدود مع بيراميدز وسيسعى للفوز بالألقاب مع الفريق، موضحًا أنه وافق على عرض بيراميدز وفضله على عدة عروض لأنه النادي الذي سيحقق أحلامه التدريبية.