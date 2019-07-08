محمد النني في طريقه إلى هذا النادي الفرنسي

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية، أن الدولي محمد النني يستعد لمغادرة آرسنال والتوقيع لفريق بوردو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يلعب الدولي المصري البالغ 26 سنة سوى 5 لقاءات بشكل رسمي رفقة المدرب أوناي إيمري في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجد صعوبة في فرض نفسه في ظل المنافسة القوية للثنائي ماتيو جندوزي ولوكاس توريرا.

ودفع آرسنال 7 ملايين جنيه إسترليني لشراء اللاعب من بازل السويسري صيف 2016، وكان قريبًا من التوقيع لكريستال بالاس صيف 2018، لكن راتبه البالغ 55 ألف جنيه إسترليني أفشل الصفقة.

ويحتاج الدولي المصري لقبول تقليص راتبه للانتقال نحو الفريق الفرنسي، حيث بإمكانه الحصول على فرص جيدة للعب عكس ما عاشه في آرسنال الموسم الماضي.

ويعرف مدرب بوردو البرتغالي باولو سوزا النني، لكونه كان مدربًا لبازل، ويسعى للتعاقد مع لاعبين جدد لفريقه الفرنسي.