رسميًا.. تعيين سيباستيان ديسابر مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز رسميًا، تولي المدرب سيباستيان ديسابر، يوم الإثنين، القيادة الفنية للفريق المصري، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

ويبدأ ديسابر مشواره مع بيراميدز، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية بجانب استئناف مباريات كأس مصر.

وانفصلت أوغندا عن ديسابر، يوم الأحد، رغم الظهور بشكل جيد في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر والوصول لدور الـ16.

وقال الاتحاد الأوغندي للعبة في بيان، إن إنهاء التعاقد تم ”بالتراضي بين الأطراف“.

وأضاف: ”أسباب إنهاء العقد هي المصلحة المشتركة“.

وأصبح الفرنسي ديسابر ثاني مدرب يترك فريقه خلال البطولة، بعد أن أقالت مصر صاحبة الضيافة المدرب خافيير أجيري فور الخسارة من جنوب أفريقيا في دور الـ16، يوم السبت.

وشكل قرار رحيل ديسابر مفاجأة بعد أن قاد أوغندا لأدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ 41 عامًا، ورغم حديثه عن أهمية تطور اللعبة في البلاد.

وفازت أوغندا، التي لعبت بطريقة هجومية جريئة، على الكونغو الديمقراطية في اللقاء الأول ثم خسرت بصعوبة من مصر 2-صفر وأزعجت السنغال قبل أن تخسر 1-صفر في دور 16.

لكن مسيرة أوغندا تأثرت بنزاع مالي تسبب في رفض اللاعبين التدريب وتم تسوية الأمر بعد أن دفع الاتحاد الأوغندي ستة آلاف دولار إضافية لكل لاعب.

وقال الاتحاد الأوغندي: ”نقدر إسهامات السيد ديسابر في تطوير الرياضة والمنظومة الاحترافية في أوغندا خلال تصفيات ونهائيات كأس الأمم 2019 حتى الوصول إلى دور الـ 16“. وأضاف: ”السيد ديسابر ممتن للجمهور ولحكومة أوغندا والاتحاد الوطني والرعاة والطاقم واللاعبين بعد توفير المناخ الجيد للوفاء بالتزاماته في أول تجربة له كمدرب لمنتخب“.

ومارس ديسابر (42 عامًا) كرة القدم بشكل شبه احترافي وترك مسيرته كلاعب مبكرًا للتركيز في التدريب.

وقبل تعيينه مدربًا لأوغندا، في ديسمبر كانون الثاني في 2017، درب أندية في ساحل العاج والكاميرون وتونس والإمارات والجزائر والمغرب ومصر.