مرتضى منصور: منتخب مصر خرج من كأس أمم أفريقيا بسبب ”الخمورجي“ والظلم والسمسرة (فيديو)

شنَّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزماللك، هجومًا ناريًّا على خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا بالهزيمة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر قناته الخاصة على موقع ”يوتيوب“: ”ليلة حزينة على شعب مصر، نكدتوا علينا الله يخرب بيتكم، مدرب فاشل وجهاز معاون فاشل، بطولة على أرضنا وضعيفة وبنين تأهلت ومنتخبات صغيرة تأهلت ونحن خرجنا“.

وأضاف: ”أنا أكدت قبل ذلك أن هذا المدير الفني سكران وهاني رمزي سكران، وجعلوا الفريق بأكمله هو محمد صلاح فقط، وضغطوا على طارق حامد رغم أنه كان مُجهدًا، وقلتم له يا ولد اذهب إلى المعسكر، لكن صلاح كان يصطاد وغرفة خاصة له وشيخ الأزهر يتحدث معه هاتفيًّا“.

وتابع: ”شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص المنتخب المصري، ولكن ليس شرفًا أن يكون تحت قيادة المدير الفني السكران ومساعده السكران أيضًا، وكل هذا قلته من قبل وموثق في فيديوهات سابقة“.

وأكمل: ”أنا لست شيخًا، قلت إنني لست متفائلًا، وأخيرًا أعادوا لاعبي الزمالك مصابين وربنا ستر طارق حامد ومحمود علاء“.

وتساءل رئيس الزمالك مَن هو ممدوح عيد، قائلًا: ”ممدوح عيد، سمسار أجيري، وسمسار لاعبي المنتخب، أنا قلبي مع صديقي هاني أبو ريدة ونصحته كثيرًا، المعادلة دائمًا أن اللاعبين هم الذين يوجه لهم الشكر والإشادة ومن يحاسب في الإخفاقات هم المسؤولون ورؤساء الأندية“.

وأردف: ”أحب أن أقول إن النادي الوحيد الذي أسعد مصر بأكملها من وقت ما جاء مجلس اتحاد الكرة هو نادي الزمالك بحصوله على الكونفدرالية رغم التعرض للظلم من التحكيم والمُجاملات“.

وواصل هجومه: ”هناك 5 من أعضاء اتحاد الكرة كانوا يعملون عند محمد كامل رئيس الشركة الراعية، وقلت قبل ذلك إن هذا لا يصح“.

وشدد: ”مع حبي لأحمد فتوح ولكن ليس من الممكن فتوح الذي أخرجناه للإعارة أن ينضم على حساب عبدالله جمعة ومحمد عبد الشافي“.

وأوضح: ”أجيري أنت نكدت علينا كلنا وجعلت الآخرين يشمتون فينا، أنا حزين على منتخب بلدي الذي ضاع، لاعبون كُثر تم ظلمهم مثل: رمضان صبحي وعبدالله جمعة، حتى اللاعبون الذين ضمهم كانوا ديكورًا“.

واختتم هجومه قائلًا: ”أجيري هو جروس بغبائه، (الله يخربيتك وبيت هاني رمزي السكران)، معلش يا شعب مصر، نحن في حالة حزن لأننا كنا نريد أن يستكمل صاحب الفرح فرحه ولكن أخذنا شومة في رأسنا“.