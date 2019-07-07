موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. صراع بين الأحمر والأبيض على مطاريد بيراميدز وتصاعد أزمة خليفة أبوريدة

شهدت الكرة المصرية يومًا حافلًا بالأحداث بعد الخروج المرير لمنتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف.

وتسببت الخسارة في أزمة حادة بعد استقالة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة ورحيله عن المشهد، وهو ما أثار الجدل حول خليفته في المرحلة المقبلة.

وتفجر صراع شرس بين الأهلي والزمالك على صفقات لاعبي بيراميدز بعد تطبيق سياسة التقشف من جانب الفريق الذي كان مثار جدل واسع في الموسم المنقضي.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الأحد:

أزمة خليفة أبوريدة تتصاعد

تصاعدت أزمة خليفة هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، بعدما ترددت أنباء قوية عن رغبة أشرف صبحي وزير الرياضة في تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

وتلقى صبحي تحذيرات قانونية بأن هذا القرار سيخلق صدامًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ التي ترفض التدخل الحكومي.

وذهبت الترشيحات بين عدة أسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة مثل محمود طاهر، وحسن حمدي، وكمال درويش وطاهر أبوزيد، وخالد عبدالعزيز، إلا أن اللائحة تنص أن اتحاد الكرة عليه أن يسند المهمة للمدير التنفيذي ثروت سويلم.

أزمة الشرط الجزائي تشتعل بين أجيري واتحاد الكرة

اشتعلت أزمة الشرط الجزائي بين المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة بعد إقالة أجيري من منصبه.

وطلب أجيري من اتحاد الكرة الحصول على الشرط الجزائي الذي يتخطى 200 ألف دولار، وهو ما يسعى الاتحاد لتخفيضه في الأيام القادمة.

صراع صفقات بيراميدز يشتعل بين الأهلي والزمالك

اشتعل الصراع على ضم مطاريد فريق بيراميدز بعد قرار تخفيض النفقات الذي اتبعته الإدارة الجديدة.

وطلب الأهلي ضم الثلاثي محمد مجدي أفشة وأحمد أيمن منصور والبوركيني إريك تراوري، بينما طلب الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، وتجرى اتصالات أيضًا لعودة أحمد الشناوي.

الأهلي ينتظر ديانج.. والزمالك يتابع جنش

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي، عودة اللاعب المالي أليو ديانج من الجزائر؛ للانضمام لمعسكر الفريق بإسبانيا، وتأكد غياب محمود وحيد الظهير الأيسر عن اللقاء الأول أمام سوكر سمارت الإسباني.

ويتابع مسؤولو الزمالك حالة الحارس محمود عبدالرحيم جنش، الذي أجرى جراحة بقطع في وتر إكيليس.