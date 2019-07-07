كواليس تعثر صفقة انتقال كهربا مهاجم الزمالك للنادي الأهلي المصري

تعثرت صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا للنادي الأهلي المصري، رغم توقيع اللاعب للقلعة الحمراء، ووصوله لاتفاق نهائي على اللعب للأهلي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ“إرم نيوز“ إن أسباب تعثر الصفقة، هي خوف الأهلي من الدخول في صدام مع رئيس الزمالك؛ بسبب التعاقد معه، وخوفًا من عدم موافقة اتحاد الكرة على منحه بطاقة مؤقتة؛ للعب بها في حال عدم فسخ عقده مع الزمالك، وكذلك تجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق الأحمر لمدة موسم آخر، خاصة أنه ورمضان يلعبان في نفس المركز.

وأضاف المصدر أن كهربا عقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، وأخبره بتمسكه بالقلعة الحمراء، واقترح عليه الانتقال لأحد الأندية التركية الذي تواصل معه مؤخرًا لمدة ستة أشهر مقابل ٤٠٠ ألف دولار، سيقوم بتحملها هو على أن يعود للأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو الأمر الذي سيمنع حدوث صدام مع رئيس الزمالك.

وتابع أن اللاعب أخطر مدير التعاقدات، أنه أطلع محاميًا سويسريًا كبيرًا على عقده، وأكد أن عقده مع الزمالك انتهى، وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر يرغب في الانتقال إليه.

واستطرد: ”من جهته رفض مدير التعاقدات بالأهلي إعطاء اللاعب ردًا نهائيًا بشأن إنهاء صفقته، إلا بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة، إلا أنه لم يرد على اللاعب، وهو الأمر الذي أغضب كهربا ليقوم بالاتصال بمدير أعماله أحمد يحيى المتواجد بألمانيا، وطلب منه سرعة إنهاء صفقة انتقاله لأحد الأندية التركية الذي طلب التعاقد معه، وتقدم له بعرض رسمي لضمه“.

ومن المنتظر أن يتوجه اللاعب برفقة وكيله إلى تركيا الأسبوع المقبل؛ لحسم انتقاله للنادي التركي رافضًا تعامل الأهلي معه.