صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي المصري وبيراميدز بعد رحيل آل تركي الشيخ

تشهد الكواليس مفاوضات مكثفة بين ناديي الأهلي المصري وبيراميدز لإتمام صفقة تبادلية بعد عودة العلاقات عقب رحيل تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق وتنازله عن حصته للإماراتي سالم الشامسي.

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل الناديين لشبكة ”إرم نيوز“ فإن الأهلي طلب بشكل رسمي الحصول على خدمات الثلاثي محمد مجدي أفشة والبوركيني إريك تراوري وأحمد أيمن منصور لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، ودخل في محادثات مع ممدوح عيد المدير التنفيذي الجديد لنادي بيراميدز.

وأبدى مسؤولو بيراميدز الترحيب الكامل بالتعاون مع الأهلي لضم لاعبيه الثلاثة ولكنه طالب بضرورة الحصول على خدمات 3 لاعبين من الفريق الأحمر أو اثنين منهما وهم أحمد فتحي وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المالي أليو ديانغ لاعب وسط مولودية الجزائر بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.