بعد استقالة هاني أبو ريدة وأعضاء إدارته.. عصام عبدالمنعم يكشف موقفه من العودة لرئاسة اتحاد الكرة المصري

كشف عصام عبدالمنعم، الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة المصري، موقفه من تولي رئاسة ”الجبلاية“ مجددًا، بعد أن أعلن أعضاء الاتحاد الحاليون برئاسة هاني أبوريدة استقالتهم فور خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا، مساء السبت.

وقال عبدالمنعم في تصريحات إذاعية، يوم الأحد: ”تلقيت خلال الساعات الماضية اتصالات هاتفية تحمل تلميحات بعودتي لرئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بصفة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات“.

وأضاف: ”أشكر كل من فكر في عودتي، لكني اتخذت قرارًا باعتزال العمل العام ولن أعود في هذا القرار، علينا البحث عن شخصيات جديدة تقود الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: ”من الممكن أن يكون لي رأي استشاري فقط دون أي عمل رسمي، لأن عجلة الزمن لا تعود إلى الوراء، على الجميع التكاتف لخروج الكرة المصرية من الأزمة الحالية“.

وبشأن أداء اللاعبين في البطولة، أشار: ”الإدارة الفنية هي السبب وأيضًا فترة الإعداد لم تكن كافية، فقد خاض منتخب مصر ما يقرب من 10 مباريات ودية فقط قبل كأس أمم أفريقيا“.

واختتم: ”أيًا كان الشخص الذي يتولى منصب رئيس اتحاد الكرة سأكون مساندًا له دائمًا وسأقدم له الاستشارات وأنقل له خبراتي في الأمور التي يحتاجها“.

وكانت أنباء قوية قد ترددت عن تواصل أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، مع عصام عبدالمنعم، من أجل تعيينه كرئيس مؤقت لاتحاد الكرة حتى إجراء انتخابات جديدة.