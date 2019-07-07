بعد هاني أبو ريدة.. استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تتوالى

تقدّم حازم إمام وكرم كردي باستقالتيهما من عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إقصاء المنتخب من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وغرّد حازم إمام عبر حسابه على تويتر: ”بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة.. وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية“.

بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة … وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية — Hazem Emam (@14) July 6, 2019

كما تقدّم أحمد مجاهد وسيف زاهر وأحمد شوبير ودينا الرفاعي، باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة.

ونشر ”شوبير“ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك نسخة من قرار استقالته من مجلس اتحاد كرة القدم.

وأعلن أيضا عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن إقالة خافيير أغيري مدرب المنتخب الوطني بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أمس السبت.

كما أعلن استقالته من منصبه ودعا بقية أعضاء مجلس الإدارة للاستقالة أيضا.

وخسرت مصر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا بعد هدف في اللحظات الأخيرة أمام 70 ألف مشجع باستاد القاهرة لينتهي مبكرا مشوارها في البطولة التي تستضيفها على أرضها.

ونقل بيان للاتحاد المصري لكرة القدم عن أبو ريدة قوله إن القرار ”يأتي كالتزام أدبي، رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل“.

وأضاف مشيرًا أن الجهاز التدريبي لمنتخب مصر: ”(تمت إقالته) بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه“.

وقال أبو ريدة إنه سيستمر في رئاسة اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم ”من واقع المسؤولية الوطنية.. لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدفًا نسعى جميعًا لتحقيقه“.

وأعلن الاتحاد المصري في وقت لاحق استقالة العديد من مجلس إدارته استجابة لدعوة أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.