بكاء لاعبي منتخب مصر بعد وداع كأس الأمم الأفريقية إثر الخسارة أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

دخل لاعبو منتخب مصر في نوبة بكاء عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا ووداع كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرضه ووسط جمهوره.

وودعت مصر صاحبة الأرض كأس الأمم الأفريقية بعدما اهتزت شباكها قرب النهاية لتخسر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر اليوم السبت.

حديث احمد فؤاد مقدم Bein Sport بعد خروج #مصر من كأس افريقيا 2019م ووصفه بالخروج من الباب الضيق والمهين ويبقى السوال من يتحمل كل هذا ؟ pic.twitter.com/OLNUBzoqjy — عز (@MnbrMadrid5) July 6, 2019

وأحرز ثمبينكوسي لورتش هدف جنوب أفريقيا والوحيد في الدقيقة 85 ليتسبب في صدمة لحوالي 70 ألف متفرج في استاد القاهرة.

لحظة انطلاق صافرة النهاية واعلان خروج مصر رسمياً من امم افريقيا 2019م pic.twitter.com/8ug18rStMl — عز (@MnbrMadrid5) July 6, 2019

وستلعب جنوب أفريقيا في دور الثمانية مع نيجيريا التي فازت 3-2 على الكاميرون في وقت سابق اليوم.

ودفعت مصر ثمن مغامرة خافيير أجيري مدرب مصر بخروج محمد النني لاعب الوسط المدافع ومشاركة الجناح الهجومي وليد سليمان قبل الهدف.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مصر عدة فرص خطيرة لكنه لم يتمكن من إبعاد تسديدة لورتش الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من ليبو موتيبا.

وهذا أول هدف يهز شباك مصر في البطولة بعدما فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات بشباك نظيفة لكن بعروض غير مقنعة.