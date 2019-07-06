بكاء لاعبي منتخب مصر بعد وداع كأس الأمم الأفريقية إثر الخسارة أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

بكاء لاعبي منتخب مصر بعد وداع كأس الأمم الأفريقية إثر الخسارة أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

دخل لاعبو منتخب مصر في نوبة بكاء عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا ووداع كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرضه ووسط جمهوره.

وودعت مصر صاحبة الأرض كأس الأمم الأفريقية بعدما اهتزت شباكها قرب النهاية لتخسر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر اليوم السبت.

وأحرز ثمبينكوسي لورتش هدف جنوب أفريقيا والوحيد في الدقيقة 85 ليتسبب في صدمة لحوالي 70 ألف متفرج في استاد القاهرة.

وستلعب جنوب أفريقيا في دور الثمانية مع نيجيريا التي فازت 3-2 على الكاميرون في وقت سابق اليوم.

ودفعت مصر ثمن مغامرة خافيير أجيري مدرب مصر بخروج محمد النني لاعب الوسط المدافع ومشاركة الجناح الهجومي وليد سليمان قبل الهدف.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مصر عدة فرص خطيرة لكنه لم يتمكن من إبعاد تسديدة لورتش الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من ليبو موتيبا.

وهذا أول هدف يهز شباك مصر في البطولة بعدما فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات بشباك نظيفة لكن بعروض غير مقنعة.