مصر تودع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

ودّع المنتخب المصري، السبت، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه ووسط جمهوره.

وخسر المنتخب المصري من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.

بذلك، ستلعب جنوب أفريقيا في ربع النهائي مع نيجيريا بعد فوزها في وقت سابق اليوم على الكاميرون بثلاثة أهداف لهدفين.

جاءت المباراة سريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

GOAL ⚽️ Unbelievable! #BafanaBafana catch #Egypt on the back foot to take the lead with just 5-minutes to go ???? ???????? 0 – 1 ???????? You can also watch here ???? https://t.co/H5DL33pdvH#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/aDxPvtwISg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2019

ونجح لاعبو جنوب أفريقيا في تضييق المساحات على الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه؛ حيث مال أداء جنوب أفريقيا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

قابله محاولات مصرية حيث مال أداء الفراعنة للتسديد من خارج منطقة الجزاء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي الدقيقة 85 جاء هدف التقدم لجنوب أفريقيا عن طريق ثيمبينكوسي لورش عندما انفرد بالحارس محمد الشناوي ووضعها من فوقه في المرمى.

ولم يتمكن لاعبو مصر من إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج منتخب جنوب أفريقيا فائزًا باللقاء.