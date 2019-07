مصر تودع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

ودّع المنتخب المصري، السبت، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه ووسط جمهوره.

وخسر المنتخب المصري من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.

بذلك، ستلعب جنوب أفريقيا في ربع النهائي مع نيجيريا بعد فوزها في وقت سابق اليوم على الكاميرون بثلاثة أهداف لهدفين.

جاءت المباراة سريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

GOAL ⚽️ Unbelievable! #BafanaBafana catch #Egypt on the back foot to take the lead with just 5-minutes to go

???????? 0 – 1 ????????

