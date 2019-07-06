هدف مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا.. لورش يضع ”الأولاد“ في المقدمة (فيديو)

سجل ثيمبينكوسي لورش الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا في شباك نظيره المصري، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

بطولة امم افريقيا : مصر 0 × 1 جنوب أفريقيا | هدف لورتش 85" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/tnPEjtv1I1 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 6, 2019

ويبحث المنتخب المصري صاحب الضيافة عن تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8 بالبطولة القارية، بينما يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن حصد الانتصار وتحقيق المفاجأة وإقصاء صاحب الضيافة.

المنتخبان تقابلا في 11 مباراة سابقة، حقق المنتخب المصري 4 انتصارات مقابل 6 لنظيره الجنوب أفريقي وتعادل وحيد، ثمانية أهداف سجلها المصريون في شباك “الأولاد”، ومُني مرماهم بـ 10.

مصر تتفوق في تاريخ المواجهات خلال كأس أمم أفريقيا، فواجهت جنوب أفريقيا مرتين بالمسابقة، وفازت في الأولى بهدف نظيف بالدور الأول لنسخة 1996 وفي الثانية بهدفين نظيفين في نهائي نسخة 1998.

صعد منتخب مصر متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتسجيل 5 أهداف وعدم استقبال أي هدف.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا محتلًا المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على ناميبيا والخسارة أمام المغرب وكوت ديفوار، وسجل البافانا هدفًا واستقبلوا هدفين.

وينتظر المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من لقاء مصر مع جنوب أفريقيا، بعدما أطاح بالمنتخب الكاميروني، حامل لقب البطولة.