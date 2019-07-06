تشكيلة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا الرسمية في كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن مدربا مصر وجنوب أفريقيا، تشكيلة فريقيهما الرسمية في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية التي تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وواجه الفريق المصري منافسه جنوب أفريقيا في 4 مباريات رسمية، كانت بدايتها عام 1996، وآخرها تصفيات أمم أفريقيا لعام 2012، واستطاعت مصر تحقيق الفوز في مباراتين، بينما انتصرت جنوب أفريقيا في مباراة واحدة، وجمع التعادل بين المنتخبين في مباراة.. وتمكنت مصر خلال فوزها على جنوب أفريقيا في المباراتين تسجيل ثلاثة أهداف، بينما لم يسكن شباك المنتخب المصري إلا هدف وحيد من الفريق الخصم.

وجاء تشكيل الفراعنة والذي أعلنه المدرب خافيير أغيري كالتالي:

محمد الشناوي – أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف – محمد النني ، طارق حامد – محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن ”تريزيغيه“ – مروان محسن.

وجاء تشكيل المنتخب الجنوب أفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ماكهازي – هلانتي – ماخوينزي- هالاتشوايا

خط الوسط: ديان فورمان – موكوتغو – بونغاني زونجو – لورش

خط الهجوم: بيرسي تاو – ليبو موتثيبا

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

دارين كيت – بروس دفومبا – مفاليلي – دانيال كاردوزو – مايلا – كيكانا – مابوندا – فيلاكازي – سيريرو – لارس فيلدويك – ليبوغانغ مابوي.