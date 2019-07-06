نادي الزمالك يوسط تركي آل الشيخ لضم كينو.. وفرجاني ساسي يرفض عرضًا تركيًا

يسعى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للتعاقد مع البرازيلي كينو، لاعب نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق الأبيض.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“: ”مرتضى يرغب في ضم صفقة من العيار الثقيل للرد على تمرد كهربا ونجاح الأهلي في ضم المالي ديانج وتجديد إعارة رمضان صبحي“.

وأضاف المصدر: ”مرتضى تواصل في الساعات الماضية مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، من أجل التوسط لدى الإدارة الجديدة للنادي؛ من أجل الموافقة على انتقال كينو لصفوف الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة“.

وتابع: ”طلب مرتضى من تركي تدعيم الصفقة كآخر هديه لجماهير الزمالك، ولم يتلق رئيس القلعة البيضاء ردًا حاسمًا من تركي الذي طلب فرصة للتفكير في الأمر، خاصة بعد انسحابه من الكرة المصرية نهائيًا“.

ومن جانب آخر، كشف فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس، موقفه من الانتقال للدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر مقرب من ساسي لشبكة ”إرم نيوز“: ”اللاعب تلقى خلال الساعات الماضية عرضًا من الدوري التركي، للانتقال عقب نهاية أمم أفريقيا الجارية حاليًا، لكن اللاعب رفض“.

وأضاف المصدر: ”ساسي استقر على الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل على الأقل، خاصة بعد أن بات معشوق جماهير النادي، ولديه رغبة في الفوز مع الفريق ببطولة أمم أفريقيا“.