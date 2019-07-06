النادي الأهلي المصري يقترب من الإعلان عن 4 صفقات جديدة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن إدارة الأحمر بصدد الإعلان عن 4 صفقات، وهم محمود متولي مدافع الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة، بجانب أحد المهاجمين الأفارقة الذي يلعب ضمن صفوف أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

واقتربت إدارة القلعة الحمراء من الوصول إلى اتفاق نهائي مع إدارتي الإسماعيلي وسموحة، حيث من المنتظر أن يحصل الأول على 25 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن متولي بجانب انضمام أحمد الشيخ وباسم علي إلى قلعة الدراويش، وهو الاتفاق الذي أصبح مرضيًا لإدارة النادي.

ولا يتبقى سوى توقيت توقيع العقود والإعلان عن الصفقة. وفي المقابل اقترب إسلام محارب وأحمد حمودي من العودة مرة أخرى إلى سموحة على سبيل الإعارة للأول والبيع للثاني بجانب حصول النادي السكندري على 20 مليون جنيه مقابل انتقال حسام حسن إلى صفوف الأهلي.

واقتربت إدارة الأهلي من التعاقد مع مهاجم نادي أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي جاستين شونغا البالغ من العمر 22 عامًا، بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي عقب ترشيحات أحد الوكلاء. ولن تتكلف الصفقة أكثر من مليون دولار.

وأردف المصدر: ”بجانب التعاقد مع طاهر محمد طاهر، تم تقريب وجهات النظر بين إدارة الناديين فيما يخص المقابل المادي وما سيحصل عليه نادي المقاولون في حالة إعادة بيع اللاعب للاحتراف الخارجي“.

وكان الأهلي قد نجح في تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم، بجانب التعاقد مع المالي إليو ديانغ لاعب مولودية الجزائر السابق. وتستعد الإدارة للإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن باقي الصفقات.