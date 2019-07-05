أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: وردة يفجر الانقسام في الفراعنة.. ورباعي بيراميدز يشعل صراع الأحمر والأبيض

اشتعل صراع الميركاتو بين ناديي الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، في ظل تحرك مسؤولي الناديين لتدعيم الصفوف بصفقات سوبر.

ومع إعلان نادي بيراميدز عن انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي، فإن السياسة الجديدة للنادي تتمثل في تخفيض النفقات وهو ما يفجر الصراع حول بعض لاعبي بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر لخوض لقائه المرتقب ضد جنوب أفريقيا، غدًا السبت، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك، اليوم الجمعة 5 يوليو 2019:

عودة وردة تفجر الانقسام في منتخب مصر

أصبحت عودة عمرو وردة للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر مثار جدل واسع بين أعضاء الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد انتهاء عقوبة إيقافه بسبب الفيديو الفاضح المتداول له.

ويدرس أجيري عودة وردة وإشراكه أساسيًا على حساب عبدالله السعيد، ولكن بعض الآراء داخل الجهاز الفني تطالب بالإبقاء على وردة بديلًا؛ تحسبًا لظروف اللقاء.

صلاح جاهز وكوكا خارج حسابات الفراعنة

تأكدت جاهزية محمد صلاح نجم منتخب مصر لمباراة جنوب أفريقيا، بعد أن تعافى من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن مران أمس الخميس.

وأصبح أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر خارج حسابات الفراعنة؛ بسبب استمرار آلامه في كاحل القدم، بينما حضر أشرف صبحي وزير الرياضة المران لتحفيز اللاعبين.

الأحمر يحسم أول صفقتين

حسم النادي الأهلي أول صفقتين في الانتقالات الصيفية، بعد أن جدد إعارة اللاعب رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد الإنجليزي لموسم آخر مقابل مليون إسترليني.

وتعاقد الأهلي مع المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر بشكل رسمي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وأعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي القائمة التي تسافر لإسبانيا، غدًا السبت؛ لخوض معسكر تدريبي، وغاب عن المعسكر رباعي منتخب مصر، محمد الشناوي حارس المرمى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، بجانب الرباعي المصاب شريف إكرامي حارس المرمى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير.

ويلحق بالبعثة اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا والوافد الجديد أليو ديانج، خلال الأيام القادمة، كما يخوض الأهلي أول مبارياته الودية في معسكر إسبانيا يوم 11 يوليو الجاري ضد نيوبورت الإنجليزي.

الزمالك يخسر أول ودياته في قبرص

خسر نادي الزمالك أول مبارياته الودية في معسكره التدريبي في دولة قبرص على يد آيل ليماسول بطل الكأس بنتيجة 4-3، وسجل للفريق الأبيض أحمد مدبولي ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.

وأعرب خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك عن رضاه بالأداء في المباريات الودية، مؤكدًا أنه لا يفكر في النتائج بقدر تجربة بعض اللاعبين.

رباعي بيراميدز يشعل الميركاتو

أشعل رباعي فريق بيراميدز الميركاتو؛ بعد أن أعلن النادي المصري انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وأصبح الثنائي عبدالله السعيد وعمر جابر لاعبا بيراميدز، على أعتاب الانتقال لنادي الزمالك، مع قرار إدارة النادي بتخفيض العقود، كما أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم نبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة في الموسم الجديد.